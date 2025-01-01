Richterin Barbara Salesch
Folge 308: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Sabine Arnold ist mit zwei verheirateten Männern liiert. Dann wird sie schwanger. Statt den wirklichen Vater zu ermitteln, lässt sie beide Männer für das Kind bezahlen. 2. Fall: Der 80-jährige Werner Kroll ist verstört und oft kein angenehmer Patient. Hat ihn der Altenpfleger Torben Benthien misshandelt, so dass der alte Mann fast gestorben wäre?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1