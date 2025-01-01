Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 310
Folge 310: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Himmel auf Erden wurde der Polin Elena in Deutschland versprochen. Doch schon bald wurde die ahnungslose Frau von ihrer Chefin zu perversen Sexorgien gezwungen. 2. Fall: Asylbewerber Mathieu flieht vor der Folter nach Deutschland. In seiner neuen Heimat will er seine Freundin besuchen - und bricht dabei das Gesetz.

