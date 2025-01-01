Richterin Barbara Salesch
Folge 1331: Drei Affen
44 Min.Ab 12
Viola erleidet beim Schnupfen von Kokain einen tödlich verlaufenden Schock. Bei genauen Untersuchungen stellt sich heraus, dass die Drogen mit einem Latexpulver, auf das sie allergisch reagierte, gestreckt waren. Strafverteidigerin Sarah soll ihrer Halbtagskraft in der Kanzlei die tödliche Mischung untergejubelt haben. Verband die Frauen mehr, als nur ein reines Arbeitsverhältnis?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
