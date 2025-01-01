Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Nacht mit einer Leiche

SAT.1Staffel 8Folge 1461
Folge 1461: Eine Nacht mit einer Leiche

43 Min.Ab 12

Angela ist angeklagt, ihren Mann Gerald im Ehebett mit einem Kissen erstickt zu haben. Wollte sie ihrer unglücklichen Ehe ein Ende setzen? Schließlich hatte sich ihr Mann innerhalb kürzester Zeit vom erfolgreichen Anwalt zum arbeitslosen Trinker verwandelt. Aber welches Geheimnis hat ihn überhaupt erst so weit gebracht? Angela beteuert ihre Unschuld ...

SAT.1
