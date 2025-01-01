Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1455
Folge 1455: Grabgeflüster

44 Min.Ab 12

Friedhofswärter Bert ist geschockt, als er nachts bei einem Kontrollgang das Mädchen Perdita mit einem Messer in der Hand über der ausgegrabenen Leiche ihres Freundes Louis erwischt. Hat sie dem Leichnam tatsächlich rituell das Herz entnehmen wollen oder hat sie ihren toten Freund wirklich in diesem Zustand vorgefunden? Welche Rolle spielt der selbsternannte Vampir Mirko, der nachts auf dem Friedhof sein Unwesen treibt?

