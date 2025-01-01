Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1366
44 Min.Ab 12

Stefan wird bewusstlos von seiner Tochter Tina in der Küche gefunden - im Krankenhaus kann er in letzter Sekunde gerettet werden, eine Arsenvergiftung wird festgestellt. Hat ihm seine Schwester Sabine das Gift ins Essen gemischt, damit sie im gemeinsam geerbten Haus wieder allein mit ihren vier Kindern leben kann? Aber auch Sabines Freund Axel hatte guten Grund ihn los zu werden...

