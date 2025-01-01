Richterin Barbara Salesch
Folge 1397: Der letzte Tanz
44 Min.Ab 12
Aus Frust und Eifersucht soll Vincent seine kolumbianische Ehefrau Maria erwürgt haben. Ist Vincent durchgedreht, weil Maria nicht mit ihm schlafen wollte, zeitgleich aber anscheinend eine Affäre mit einem anderen Mann hatte? Oder ist der Täter an einer ganz anderen Stelle zu suchen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1