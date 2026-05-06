Chanel und Sterling DLXXIIIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge 24: Chanel und Sterling DLXXIII
21 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
In dieser Folge der Sendung diskutieren Rob, Chanel und Steelo in "Oma-Rein", warum diese besser putzen. Außerdem sprechen sie auch über schlechte neue Technologien in "Schreckliche Technik" und über die Gefahren in "Schmerz-Parade".
Weitere Folgen in Staffel 28
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Alle Staffeln im Überblick
Ridiculousness
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-28, Season 30, Season 40, Season 42: MTV Germany