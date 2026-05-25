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Ridiculousness

Chanel und Sterling DCXLV

MTV liveFolge vom 25.05.2026
Chanel und Sterling DCXLV

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Ridiculousness

Folge vom 25.05.2026: Chanel und Sterling DCXLV

21 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

In dieser Folge der Sendung lassen Rob, Chanel und Steelo sich vollkommen aus dem Konzept bringen in "Verrückte kleine Finger". Außerdem ruhen sie sich in "Job-Nickerchen" aus und stellen sich den Fragen in "keine besonderen kniffeligen Fragen".

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