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Rio de Janeiro hautnah

Rio für Liebhaber

xploreStaffel 1Folge 7vom 01.06.2024
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Rio de Janeiro hautnah

Folge 7: Rio für Liebhaber

26 Min.Folge vom 01.06.2024

Rio de Janeiro ist Brasiliens faszinierendste Stadt. Nicht nur, wenn zur Karnevalszeit im Februar die ganze Stadt im Sambarhythmus tanzt, ist die Lebensfreude am Zuckerhut grenzenlos. Gerade abseits der Touristenwege gibt es viel zu entdecken. Hylka Maria, in Rio geboren, nimmt die Zuschauer in diesem PLANET-Reisehighlight mit auf eine Entdeckungstour zu den versteckten Schätzen der Stadt. In jeder Episode begleitet sie einen anderen Touristen und zeigt ihm einen ganzen Tag die Plätze, die nur Einheimische kennen. Die Zuschauer erleben, wie die Carioca, so werden die Einwohner Rios genannt, leben und Spaß haben, ob im historischen Zentrum, in angesagten Szenevierteln oder den Favelas.

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