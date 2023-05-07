Von Turkmenistan bis LondonJetzt kostenlos streamen
Roadtrip extrem: Von Singapur nach London
Folge 4: Von Turkmenistan bis London
47 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12
In Turkmenistan wird der alte Land Rover endlich wieder fahrtüchtig gemacht, und die Abenteurer durchqueren die ehemalige Sowjetunion. Europa ist zum Greifen nahe. Werden Alex und Nat die Mission von Tim Slessor zu einem erfolgreichen Abschluss bringen?
Roadtrip extrem: Von Singapur nach London
Genre:Abenteuer
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Entertainment One UK Limited