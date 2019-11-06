Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Prominenter Besuch im Probenraum: PUR-Sänger Hartmut Engler besucht zum ersten Mal die Chorprobe und überrascht seine neuen Singfreunde mit einem unglaublichen Vorschlag. Doch die gute Stimmung ist nicht von Dauer. Die singenden Senioren reagieren nervös, als Chorleiter Carsten Gerlitz sie über ihrem ersten öffentlichen Auftritt informiert: Vor über tausend Zuschauern soll der frisch gegründete Chor im Berliner Mauerpark sein Können unter Beweis stellen. Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

