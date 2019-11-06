Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Rock statt Rente
Folge 2: Folge 2
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Prominenter Besuch im Probenraum: PUR-Sänger Hartmut Engler besucht zum ersten Mal die Chorprobe und überrascht seine neuen Singfreunde mit einem unglaublichen Vorschlag. Doch die gute Stimmung ist nicht von Dauer. Die singenden Senioren reagieren nervös, als Chorleiter Carsten Gerlitz sie über ihrem ersten öffentlichen Auftritt informiert: Vor über tausend Zuschauern soll der frisch gegründete Chor im Berliner Mauerpark sein Können unter Beweis stellen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rock statt Rente
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Musik
Altersfreigabe:
6