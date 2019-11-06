Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Rock statt Rente
Folge 4
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Vocal-Coach Yvonne Ambrée steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Der Rentnerchor soll in Kürze eine CD in einem Tonstudio aufnehmen. Melita Moritz darf einen Solosong einsingen, doch trotz intensiven Trainings hat Melita immer noch Schwierigkeiten mit dem englischen Text. Auch bei den restlichen Rock-Rentnern sitzen weder Töne noch Texte. Ist die Albumproduktion in Gefahr? Und: Der erste große Auftritt des Chores an der Seite von PUR steht bevor ... Rechte: Sat.1
Rock statt Rente
Genre:Dokumentation, Musik
Altersfreigabe:
6