Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rolling - Das Quiz mit der Münze

Daniel, Christian, Paloma

SAT.1Staffel 1Folge 25vom 01.01.2023
Daniel, Christian, Paloma

Daniel, Christian, PalomaJetzt kostenlos streamen

Rolling - Das Quiz mit der Münze

Folge 25: Daniel, Christian, Paloma

43 Min.Folge vom 01.01.2023Ab 12

In "Rolling - Das Quiz mit der Münze" müssen drei Teams eine Münze über ein Spielfeld in verschiedene Fächer mit Gewinnbeträgen rollen. Beantwortet man die dazugehörige Frage korrekt, wird das Geld dem Teamkonto gutgeschrieben. Ereignisfelder können dem Spiel jedoch eine unerwartete Wendung geben. Heute treten an: Das Paar Melissa Khalaj & Daniel (32) vs. Charlotte Karlinder & Christian (34) vs. Kai Ebel & Paloma (26).

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rolling - Das Quiz mit der Münze
SAT.1
Rolling - Das Quiz mit der Münze

Rolling - Das Quiz mit der Münze

Alle 1 Staffeln und Folgen