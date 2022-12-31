Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rolling - Das Quiz mit der Münze

Thomas, Adrijana, Tommy

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 31.12.2022
Thomas, Adrijana, Tommy

Folge 5: Thomas, Adrijana, Tommy

43 Min.Folge vom 31.12.2022Ab 12

In "Rolling - Das Quiz mit der Münze" müssen drei Teams eine Münze über ein Spielfeld in verschiedene Fächer mit Gewinnbeträgen rollen. Beantwortet man die dazugehörige Frage korrekt, wird das Geld dem Teamkonto gutgeschrieben. Ereignisfelder können dem Spiel jedoch eine unerwartete Wendung geben. Heute treten an: Das Paar Oli P. & Thomas (33) vs. Enie van de Meiklokjes & Adrijana (35) vs. Jana Ina Zarrella & Tommy (62).

