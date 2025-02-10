Wie geht's, Deutschland? - Abstieg oder AufstiegJetzt kostenlos streamen
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Folge 3: Wie geht's, Deutschland? - Abstieg oder Aufstieg
91 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Massenentlassungen, Betriebsschließungen, Rezession. Die Angst vor Jobverlust und wirtschaftlichem Abstieg geht um. Das ist Deutschland vor der Wahl. Ronzheimer spricht mit Menschen, die von der Krise hart gebeutelt sind. Was sind ihre Sorgen, ihre Nöte - aber auch Hoffnungen? Wer scheffelt ein Vermögen damit, dass Normalverdiener immer weniger in der Tasche haben? Und was sagen die politischen Entscheidungsträger in Berlin so kurz vor der Wahl?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1