Wie geht's, Deutschland? - Migration

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 10.02.2025
Folge 2: Wie geht's, Deutschland? - Migration

94 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

Kaum ein Thema wird in Deutschland so kontrovers diskutiert wie die Migration. 2023 stellten rund 350.000 Flüchtlinge einen Asylantrag. Städte und Kommunen sind mit der Unterbringung und der erfolgreichen Integration überfordert. Ist die Angst vor Kriminalität und Überfremdung berechtigt? Ist eine Verschärfung der Migrationspolitik notwendig? Paul Ronzheimer verschafft sich ein Bild von der aktuellen Lage. Der Journalist spricht mit Geflüchteten, Politikern, Polizei und Bürgern.

SAT.1
