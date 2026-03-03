Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie geht's, Deutschland? - Jugendkriminalität

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 03.03.2026
Folge 2: Wie geht's, Deutschland? - Jugendkriminalität

89 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Kriminell, brutal, jung: Die Zahlen der jüngsten Kriminalstatistik sind alarmierend. Bei fast jeder fünften Gewalttat sind Minderjährige involviert. Journalist Paul Ronzheimer will wissen, warum die Jugendkriminalität eskaliert. Er zeigt, wie leicht Jugendliche an Waffen kommen, besucht die SOKO Jugendkriminalität in Gelsenkirchen, spricht mit einem minderjährigen Straftäter, trifft eine gewaltbereite Jugendgang - und er fragt Politiker, wie Deutschland gegensteuern kann.

