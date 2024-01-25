Rosin vs Kumptner - Das Duell - "Kultbahnhof Gifhorn sucht einen Pächter"Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Rosin vs Kumptner - Das Duell - "Kultbahnhof Gifhorn sucht einen Pächter"
97 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 6
Als erste Mission der Gastrorettung wollen Frank Rosin und sein Kollege Alexander Kumptner dem Kultbahnhof in Gifhorn helfen einen neuen Pächter zu finden. Beide finden einen potenziellen Pächter, den sie zum neuen Chef der Gastronomie machen wollen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins