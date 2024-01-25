Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosin vs Kumptner - Das Duell

Rosin vs Kumptner - Das Duell - "Kultbahnhof Gifhorn sucht einen Pächter"

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 25.01.2024
Rosin vs Kumptner - Das Duell - "Kultbahnhof Gifhorn sucht einen Pächter"

Rosin vs Kumptner - Das Duell - "Kultbahnhof Gifhorn sucht einen Pächter"Jetzt kostenlos streamen

Rosin vs Kumptner - Das Duell

Folge 1: Rosin vs Kumptner - Das Duell - "Kultbahnhof Gifhorn sucht einen Pächter"

97 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 6

Als erste Mission der Gastrorettung wollen Frank Rosin und sein Kollege Alexander Kumptner dem Kultbahnhof in Gifhorn helfen einen neuen Pächter zu finden. Beide finden einen potenziellen Pächter, den sie zum neuen Chef der Gastronomie machen wollen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rosin vs Kumptner - Das Duell
Kabel Eins
Rosin vs Kumptner - Das Duell

Rosin vs Kumptner - Das Duell

Alle 1 Staffeln und Folgen