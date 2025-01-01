Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob
Folge 6: Episode 6
111 Min.Ab 6
Beim Endspurt in der Heldenküche ist echtes Handwerk gefragt. Die Kanditat:innen müssen Frank Rosins Lieblingsgericht zubereiten: Königsberger Klopse. Wer ihn und Sternekoch Daniel Georgiev damit überzeugt, gewinnt den letzten Praktikumsplatz vor der finalen Entscheidung. Außerdem sind im großen Finale noch einmal alle Spitzen-Gastronomen vor Ort. Die Helden müssen alles geben, um Alexander Kumptner, The Duc Ngo, Andreu Genestra und Georg Broich zu begeistern.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins