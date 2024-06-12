Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 12.06.2024: Stille Angst
45 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Amy und Adam sind bei einer Familie, die von einem wahnsinnigen Schattenwesen heimgesucht wird, das nur im Dunkeln erscheint. Alle sind Zeugen desselben Wesens, leiden unter heftigen paranormalen Angriffen und führen die Aktivitäten auf die Erscheinung zurück. Das Seltsame ist: Je mehr sie über das mysteriöse Wesen reden, desto mächtiger und aggressiver wird es scheinbar. Jetzt leben sie in stiller Angst vor der Schattenkreatur, die in ihrem Haus lauert. Eine aufregende Untersuchung, an der der Hellseher Chip Coffey beteiligt ist, führt zu einer seltenen Erkenntnis.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.