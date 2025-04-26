Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 26.04.2025: Störfaktor
44 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 12
Amy und Adam sind in Gettysburg, Pennsylvania – ein Ort, der als Hotspot für ruhelosen Seelen gilt. Dort untersuchen sie das „Baltimore Street House”, in dem regelmäßig Geister-Touren durchgeführt werden. Doch seit einiger Zeit sind die paranormalen Vorkommnisse sehr beunruhigend: Hausmeisterin Kayla begegnet regelmäßig einer aggressiven, bedrohlichen Gestalt, die sie den „Totengräber“ nennt. Sie sieht aber noch mehr Erscheinungen, darunter eine geisterhafte Frau sowie unheimliche Schattenfiguren, die sich durch Türenknallen bemerkbar machen. Die Ghosthunter lassen sich von Kayla die zentralen Spots zeigen.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.