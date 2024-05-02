Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salon Joko & Klahaars

Joko wird ins kalte Wasser geworfen

JoynStaffel 1Folge 2vom 02.05.2024
Joko wird ins kalte Wasser geworfen

Folge 2: Joko wird ins kalte Wasser geworfen

14 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 6

Nachdem Joko bereits zusammen mit Klaas an einem Mitarbeiter üben durfte, kann er jetzt unter Beweis stellen, wie gut er aufgepasst hat. Wird er seine erste Kundin genauso professionell behandeln wie Andreas?

