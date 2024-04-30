Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salon Joko & Klahaars

Klaas bildet Joko zum Friseur aus

Staffel 1Folge 1vom 30.04.2024
Klaas bildet Joko zum Friseur aus

Folge 1: Klaas bildet Joko zum Friseur aus

10 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6

Als ausgebildeter Friseur hat Klaas einiges an Erfahrungen und Skills, die er mit Joko teilen möchte. Im "Salon Joko & Klahaars" macht Joko deshalb seinen Friseur-Meister und freiwillige Mitarbeiter:innen dürfen seine ersten Opfer werden.

