Staffel 1Folge 17vom 20.07.2026
Santiago und Bonnie im Rettungseinsatz / Kompass-KuddelmuddelJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 17: Santiago und Bonnie im Rettungseinsatz / Kompass-Kuddelmuddel
22 Min.Folge vom 20.07.2026
Als sie in einer Felsspalte gefangen sind, müssen sich Bonnie und Santiago zusammentun, um sich zu befreien. // Santiago jagt seinem Kompass hinterher, der von Bonnie Bones und Sir Butterscotch geklaut wurde.
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon