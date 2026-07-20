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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 1Folge 17vom 20.07.2026
Santiago und Bonnie im Rettungseinsatz / Kompass-Kuddelmuddel

Santiago und Bonnie im Rettungseinsatz / Kompass-KuddelmuddelJetzt kostenlos streamen

Santiago auf hoher See

Folge 17: Santiago und Bonnie im Rettungseinsatz / Kompass-Kuddelmuddel

22 Min.Folge vom 20.07.2026

Als sie in einer Felsspalte gefangen sind, müssen sich Bonnie und Santiago zusammentun, um sich zu befreien. // Santiago jagt seinem Kompass hinterher, der von Bonnie Bones und Sir Butterscotch geklaut wurde.

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