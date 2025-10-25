Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Ist mein Mann ein Serienmörder? (1)

sixxStaffel 1Folge 1vom 25.10.2025
Ist mein Mann ein Serienmörder? (1)

Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Folge 1: Ist mein Mann ein Serienmörder? (1)

40 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Sasha Reid, eine kanadische Psychologin, hat eine Datenbank für vermisste und ermordete Personen aufgebaut. Eine Frau sucht Hilfe, da sie vermutet, dass ihr Ex-Ehemann für eine Reihe von Morden an Kindermädchen verantwortlich ist. Sasha und ihr Team beginnen mit den Ermittlungen und suchen nach Verbindungen sowie übersehenen Hinweisen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Können sie die Puzzlestücke zusammensetzen und die offenen Fragen klären?

