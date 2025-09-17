Phönix-See im Abendfieber - Wo Industrie auf Idylle trifft: Dortmund im FarbenrauschJetzt kostenlos streamen
Sat.1 NRW - Abendzauber in NRW: Die schönsten Sonnenuntergänge
Folge 2: Phönix-See im Abendfieber - Wo Industrie auf Idylle trifft: Dortmund im Farbenrausch
4 Min.Folge vom 17.09.2025
Phönix-See im Abendfieber - Wo Industrie auf Idylle trifft: Dortmund im Farbenrausch aus Sat.1 NRW - Abendzauber in NRW: Die schönsten Sonnenuntergänge
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sat.1 NRW - Abendzauber in NRW: Die schönsten Sonnenuntergänge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 NRW