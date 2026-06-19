Sat.1 NRW
Folge vom 19.06.2026: Sat.1 NRW 19.06.2026
+++ Schockierende Aussagen eines CDU Mitglieds +++ Drama bei Polizeieinsatz in Mönchengladbach +++ Bad Bunny gibt Konzert in Düsseldorf +++ Außerdem: Kontroverse um Hassvideo von CDU-Mitglied. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilt einen Informatiker wegen der Erstellung von Todeslisten im Darknet. Ein weiterer intensiver Polizeieinsatz in Mönchengladbach wegen einer bewaffneten Frau endet im Krankenhaus. Die Bonner Nordbrücke muss neu gebaut werden. Komplette Latin-Fieber durch die Ankunft des erfolgreichen Latin-Künstlers Bad Bunny in Düsseldorf. Angela Merkel speist in einem Neusser Restaurant und die Details ihres Abendessens werden aufgedeckt. Der Schließfachraub in einer Gelsenkirchner Sparkasse hat für eine Familie ein glückliches Ende. Eine Bochumer Grundschule bereitet sich auf die WM vor und schafft einen eigenen WM-Song. Schließlich gibt es eine Wettervorhersage und eine amtliche Hitze-Warnung.