Glanz, Glamour, große Stars - über 80 Jahre Holiday On IceJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 1: Glanz, Glamour, große Stars - über 80 Jahre Holiday On Ice
45 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Bis heute gilt Eiskunstlaufen als eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland. Seit über 80 Jahren begeistert die Show "Holiday On Ice" über 330 Millionen Menschen weltweit. Damit hat sie sich im Guinness-Buch der Rekord einen Platz gesichert. Über Monate wird an der neuen Show für die kommende Saison gearbeitet. Der 18-jährige Piero aus Chemnitz schafft den Sprung ins Ensemble. Wird der berufliche Neuanfang erfolgreich sein und kann die Premiere die Erwartungen erfüllen?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Spezial
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1