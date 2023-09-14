SAT.1 Spezial. Armut in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.09.2023
Deutschland ist ein reiches Land - trotzdem war hier 2022 laut Statistischem Bundesamt etwa jede siebte Person armutsgefährdet, darunter knapp 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche. Was, wenn ein Schulausflug das Budget übersteigt und ein Eisdielen-Eis Ausnahme sein muss? Jörg Pilawa arbeitet als Botschafter regelmäßig bei der Tafel und ist im SAT.1 Spezial zu Gast. Er spricht mit Eltern, Singles und Rentnern darüber, wie es ist, wenn aus Verzicht soziale Ausgrenzung wird.
