SAT.1 SPEZIAL. Deutschlands größter Schnäppchentest

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 09.11.2023
SAT.1 SPEZIAL. Deutschlands größter Schnäppchentest

Folge 5: SAT.1 SPEZIAL. Deutschlands größter Schnäppchentest

89 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12

Matthias Killing präsentiert die größten Online-Schnäppchen, die schlausten Spar-Tipps und die Geheimnisse der Preis-Profis. Wann und wo kauft man am besten online und wo lauern die Betrugs- und Kostenfallen? Wann gibt es im Supermarkt die lukrativsten Preise? Und wo bekommt man attraktive Weihnachtsgeschenke besonders günstig? Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen gibt außerdem Tipps, wie man mit einigen Klicks Geld sparen kann. Hinweis: +++Gewinnspiel beendet - Bitte nicht mehr teilnehmen!+++

