Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser
Comedian Retta reist durch die Vereinigten Staaten, um Spukhäuser mit einer besonderen Geschichte zu erkunden - von verfallenen Villen über angebliche Monster-Verstecke bis hin zu Heimen, die von ihrem unheimlichen Charme leben. Sie tourt durch Häuser, die voller Schrecken, seltsamer Gegenstände, eigenartiger Räume und mysteriöser Stimmung sind, und bewertet sie nicht nur nach Gruselfaktor, sondern auch nach Funktionalität und Mut zum Besonderen. Am Ende jeder Episode wählt sie das unheimlichste Haus des Tages. Wer gewinnt, erhält eine Renovierung im Wert von 150.000 Dollar, umgesetzt von der Designerin Alison Victoria, die das Haus in einen Wohntraum verwandelt, ohne dabei seinen Charakter zu verlieren.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.