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Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser

Spuk im Süden

HGTVFolge vom 31.10.2025
Spuk im Süden

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Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser

Folge vom 31.10.2025: Spuk im Süden

23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6

Im Süden der USA stehen drei düstere Häuser im Finale: ein Gangster-Versteck, ein historisches Anwesen voller Hexen und Geister sowie ein Haus, das von seltsamen Kreaturen bewohnt wird. Sie alle kämpfen um die Chance auf eine Renovierung im Wert von 150.000 Dollar – und um die Verwandlung von Spuk in Schönheit.

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