Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser
Folge vom 31.10.2025: Spuk im Süden
23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
Im Süden der USA stehen drei düstere Häuser im Finale: ein Gangster-Versteck, ein historisches Anwesen voller Hexen und Geister sowie ein Haus, das von seltsamen Kreaturen bewohnt wird. Sie alle kämpfen um die Chance auf eine Renovierung im Wert von 150.000 Dollar – und um die Verwandlung von Spuk in Schönheit.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.