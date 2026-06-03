"Sag du bist Veganerin - dann bestell Fleisch!" Ihr Date ist geschocktJetzt kostenlos streamen
Schäm dich Reich!
Folge 6: "Sag du bist Veganerin - dann bestell Fleisch!" Ihr Date ist geschockt
47 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Dennis und Benni Wolter geben ihren Single-Lockvögeln peinliche Aufgaben, die sie während ihres Dates erfüllen müssen. Jede davon bringt Kohle - doch auffliegen ist verboten! In dieser Folge mit dabei: Laura, Adrian, Laura - und Überraschungsgast Annette Frier!
Weitere Folgen in Staffel 1
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Genre:Spielshow, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn