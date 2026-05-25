Folge vom 25.05.2026
Franz Roll und die verschwundenen Regenbogen-Hotpants von Atraxes mit dem ApfelhinternJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 25.05.2026: Franz Roll und die verschwundenen Regenbogen-Hotpants von Atraxes mit dem Apfelhintern
22 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6
Stein trifft endlich sein Model-Vorbild Franz Roll, der Stein auf eine Mission schickt: Er soll ein legendäres Model-Artefakt finden - die verlorene Regenbogen-Hotpants von Pharao Atraxes mit dem Apfelhintern - um zu beweisen, dass er würdig ist, mit ihm zu arbeiten. Während das Trio um die Welt reist, um dieses sagenumwobene Kleidungsstück zu finden, wetteifern Papier und Schere darum, wer der unterstützendste Freund ist - in der Hoffnung, später, wenn Stein berühmt ist, der Leiter seiner Entourage zu sein und der faulste Schmarotzer überhaupt zu werden. Stein muss seine Model-Fähigkeiten unter Beweis stellen und dieses lange verlorene Rätsel lösen, sonst riskiert er, seinen Lebenstraum zu verlieren.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon