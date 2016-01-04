Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Dramaqueen

Staffel 11Folge 1vom 04.01.2016
Die Dramaqueen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 1: Die Dramaqueen

23 Min.Folge vom 04.01.2016Ab 12

Wenn lieben bloß einfach wär! Nach einer jahrelangen Ehe mit Kontrollfreak Thomas fasst Clara den Mut und lässt sich scheiden. Endlich in Freiheit, kann sie sich voll und ganz auf ihr neues Liebesglück mit Sportlehrer Marcel einlassen. Es ist der Anfang eines neuen, befreiten und tollen Lebensabschnitts, wäre da nicht Tochter Josie. Clara kommt vom Regen in die Traufe und das Liebesglück wird ein komplettes Liebesdrama.

