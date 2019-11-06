Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Jede Wette Nina
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Schnelle Autos, flüchtige Affären, Abhängen mit den Jungs, bloß keinen Stress - so sieht Bens Dasein aus, als die feurige Nina in sein Leben tritt. Sofort sieht er sie als Herausforderung an und geht sogar eine Wette ein, dass er sie in spätestens drei Tagen ins Bett kriegt. Dass er in ihr mehr als nur eine Bettgeschichte sieht, wird ihm alsbald selbst klar. Doch wie kann Ben die Sache mit der Wette Nina erklären? Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1