Staffel 11Folge 10vom 06.11.2019
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 10: Jede Wette Nina

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schnelle Autos, flüchtige Affären, Abhängen mit den Jungs, bloß keinen Stress - so sieht Bens Dasein aus, als die feurige Nina in sein Leben tritt. Sofort sieht er sie als Herausforderung an und geht sogar eine Wette ein, dass er sie in spätestens drei Tagen ins Bett kriegt. Dass er in ihr mehr als nur eine Bettgeschichte sieht, wird ihm alsbald selbst klar. Doch wie kann Ben die Sache mit der Wette Nina erklären? Rechte: Sat.1

