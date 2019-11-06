Meine Frau und ihr GuruJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 11: Meine Frau und ihr Guru
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Moritz und seine Frau Lisa hatten lange Zeit nur einen Traum: Ein Kind! Doch nach unzähligen Enttäuschungen müssen die beiden akzeptieren: Sie werden kinderlos bleiben. Aber dann stößt Lisa auf einen vielversprechenden Heiler. Ein letztes Mal will sie einen Versuch wagen, um ihr Elternglück zu finden - und setzt dabei ihre Ehe aufs Spiel. Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1