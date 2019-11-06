Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 11vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Moritz und seine Frau Lisa hatten lange Zeit nur einen Traum: Ein Kind! Doch nach unzähligen Enttäuschungen müssen die beiden akzeptieren: Sie werden kinderlos bleiben. Aber dann stößt Lisa auf einen vielversprechenden Heiler. Ein letztes Mal will sie einen Versuch wagen, um ihr Elternglück zu finden - und setzt dabei ihre Ehe aufs Spiel. Rechte: Sat.1

