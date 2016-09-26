Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 110vom 26.09.2016
23 Min.Folge vom 26.09.2016Ab 12

Sebastian ist mit seiner Frau auf Shoppingtour, als er in der Tiefgarage von einem Ladendieb mit einer Pistole massiv bedroht wird. Es löst sich jedoch kein Schuss, der Täter flieht. Als der zweite Maskierte naht, hat plötzlich Sebastian die Waffe in der Hand - und nichts ist mehr wie es war.

