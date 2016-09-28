Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein neuer Wink des Himmels

Staffel 11Folge 112vom 28.09.2016
Joyn Plus
Ein neuer Wink des Himmels

Ein neuer Wink des HimmelsJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 112: Ein neuer Wink des Himmels

23 Min.Folge vom 28.09.2016Ab 12

Zwei Jahre sind seit Sarahs letzter Begegnung mit Engel Raphael vergangen. Doch dann gibt es Komplikationen bei ihrer Schwangerschaft und plötzlich ist Engel Raphael wieder zur Stelle. Doch seine Hilfe ist diesmal anders als erwartet und Sarah muss selbst eine schwerwiegende Entscheidung treffen.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen