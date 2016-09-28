Ein neuer Wink des HimmelsJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 112: Ein neuer Wink des Himmels
23 Min.Folge vom 28.09.2016Ab 12
Zwei Jahre sind seit Sarahs letzter Begegnung mit Engel Raphael vergangen. Doch dann gibt es Komplikationen bei ihrer Schwangerschaft und plötzlich ist Engel Raphael wieder zur Stelle. Doch seine Hilfe ist diesmal anders als erwartet und Sarah muss selbst eine schwerwiegende Entscheidung treffen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
