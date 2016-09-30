Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 114vom 30.09.2016
Folge 114: Ferngesteuert

23 Min.Folge vom 30.09.2016Ab 12

Das Leben von Architektin Meike gerät nach einem rauschenden Firmenfest aus den Fugen. Die 28-Jährige steht seitdem jede Nacht heimlich auf und kommt erst Stunden später zurück ins Bett. Meikes Freund vermutet eine heimliche Affäre. Doch das Ganze scheint komplizierter als gedacht: denn Meike kann sich an ihre nächtlichen Ausflüge selbst nicht erinnern!

