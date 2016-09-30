Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 114: Ferngesteuert
23 Min.Folge vom 30.09.2016Ab 12
Das Leben von Architektin Meike gerät nach einem rauschenden Firmenfest aus den Fugen. Die 28-Jährige steht seitdem jede Nacht heimlich auf und kommt erst Stunden später zurück ins Bett. Meikes Freund vermutet eine heimliche Affäre. Doch das Ganze scheint komplizierter als gedacht: denn Meike kann sich an ihre nächtlichen Ausflüge selbst nicht erinnern!
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1