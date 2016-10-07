Mein Vater, der PennerJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 118: Mein Vater, der Penner
23 Min.Folge vom 07.10.2016Ab 12
Helen steht kurz vor der Hochzeit mit dem wohlhabenen Cornelius. Die 28-Jährige träumt davon, dass ihr Vater sie zum Traualtar führt. Doch der ist seit zehn Jahren spurlos verschwunden. Plötzlich glaubt sie in einem Obdachlosen ihren Vater zu erkennen. Helen macht sich auf die Suche nach ihm und riskiert damit, dass die Hochzeit abgesagt wird.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1