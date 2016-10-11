Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 120vom 11.10.2016
23 Min.Folge vom 11.10.2016Ab 12

Als Ben Noelie kennenlernt, ist es für ihn die große Liebe. Doch irgendetwas stimmt nicht: Seine Traumfrau scheint ihn in und auswendig zu kennen, verhält sich immer wieder seltsam und meidet den Kontakt zu seinen Freunden. Bens Bruder behauptet schlussendlich sogar, sie existiere gar nicht! Wer ist die Frau, die Ben immer wieder trifft?

