Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 120: Wenn du nur da wärst
23 Min.Folge vom 11.10.2016Ab 12
Als Ben Noelie kennenlernt, ist es für ihn die große Liebe. Doch irgendetwas stimmt nicht: Seine Traumfrau scheint ihn in und auswendig zu kennen, verhält sich immer wieder seltsam und meidet den Kontakt zu seinen Freunden. Bens Bruder behauptet schlussendlich sogar, sie existiere gar nicht! Wer ist die Frau, die Ben immer wieder trifft?
