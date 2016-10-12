Die Welt durch meine Augen sehenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 121: Die Welt durch meine Augen sehen
23 Min.Folge vom 12.10.2016Ab 12
Als die blinde Zola erfährt, dass sie durch eine Operation ihr Augenlicht zurückbekommen könnte, ist die Freude rieisig. Doch sie verfliegt ebenso schnell wieder, denn ihr Freund Jan hat Angst vor dieser Veränderung. Offenbar gibt es Dinge in seinem Leben, die Zola nicht sehen darf.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
