Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 121vom 12.10.2016
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 121: Die Welt durch meine Augen sehen

23 Min.Folge vom 12.10.2016Ab 12

Als die blinde Zola erfährt, dass sie durch eine Operation ihr Augenlicht zurückbekommen könnte, ist die Freude rieisig. Doch sie verfliegt ebenso schnell wieder, denn ihr Freund Jan hat Angst vor dieser Veränderung. Offenbar gibt es Dinge in seinem Leben, die Zola nicht sehen darf.

