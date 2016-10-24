Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 123: Spuk im Bunker
23 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 12
Malin, Jonas und Maxi landen unfreiwilig in einem weiteren Gruselabenteuer. Als die drei Freunde einen ehemaligen Bundeswehr-Bunker besichtigen, wird aus einem Spaß schnell bitterer Ernst. Denn in den dunklen Gängen schleicht eine düstere Gestalt umher.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1