Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 129: Traumprinz mit Kontrollzwang
23 Min.Folge vom 03.11.2016Ab 12
Die 25-jährige Conny arbeitet in einer Werbeagentur, wird dort aber wie eine Praktikantin behandelt. Als ihr neuer Chef Samuel auch noch Mitarbeiter entlässt, bangt sie um ihren Job. Doch Samuel verliebt sich in Conny und legt ihr die Welt zu Füßen. Aber das hat seinen Preis.
