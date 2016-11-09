Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 133vom 09.11.2016
23 Min.Folge vom 09.11.2016Ab 12

Die 33-jährige Flugbegleiterin Tanja quält ein widerkehrender Traum: Sie sitzt mit einem Brautkleid in einem Flugzeug und die Maschine droht abzustürzen. Als Tanja nach und nach versucht, die Ursache für diesen Albtraum herauszufinden, macht sie eine erstaunliche Entdeckung.

