Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 133: Allein über den Wolken
23 Min.Folge vom 09.11.2016Ab 12
Die 33-jährige Flugbegleiterin Tanja quält ein widerkehrender Traum: Sie sitzt mit einem Brautkleid in einem Flugzeug und die Maschine droht abzustürzen. Als Tanja nach und nach versucht, die Ursache für diesen Albtraum herauszufinden, macht sie eine erstaunliche Entdeckung.
