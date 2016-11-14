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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Jagd nach dem schnellen Fuchs

Staffel 11Folge 135vom 14.11.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 135: Jagd nach dem schnellen Fuchs

23 Min.Folge vom 14.11.2016Ab 12

Physiotherapeutin Ute findet ihren Mann Theo schwer verletzt neben einer Landstraße. Ein Auto hat ihn angefahren und der Fahrer hat Fahrerflucht begangen. Theos letzte Worte sind: "Der Fuchs war zu schnell". Ute will den Fahrer finden und zur Rechenschaft ziehen. Doch was hat ihr Mann mit seinem Hinweis gemeint?

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