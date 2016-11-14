Jagd nach dem schnellen FuchsJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 135: Jagd nach dem schnellen Fuchs
23 Min.Folge vom 14.11.2016Ab 12
Physiotherapeutin Ute findet ihren Mann Theo schwer verletzt neben einer Landstraße. Ein Auto hat ihn angefahren und der Fahrer hat Fahrerflucht begangen. Theos letzte Worte sind: "Der Fuchs war zu schnell". Ute will den Fahrer finden und zur Rechenschaft ziehen. Doch was hat ihr Mann mit seinem Hinweis gemeint?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1