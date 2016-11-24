Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 142: Chiffre 33125
23 Min.Folge vom 24.11.2016Ab 12
Lorenz beschließt, für seinen alleinstehenden Vater eine neue Liebe zu suchen und gibt eine Anzeige für ihn auf. Das erste Blind-Date mit einer vielversprechenden Kandidatin wird jedoch ein Fiasko. Doch dann verliebt sich Lorenz ausgerechnet in die Tochter der Kandidatin. Und schon ist das Chaos perfekt.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH