Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Chiffre 33125

Staffel 11Folge 142vom 24.11.2016
23 Min.Folge vom 24.11.2016Ab 12

Lorenz beschließt, für seinen alleinstehenden Vater eine neue Liebe zu suchen und gibt eine Anzeige für ihn auf. Das erste Blind-Date mit einer vielversprechenden Kandidatin wird jedoch ein Fiasko. Doch dann verliebt sich Lorenz ausgerechnet in die Tochter der Kandidatin. Und schon ist das Chaos perfekt.

