Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Meine Schwester und ich
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Lisa und Mona sind zwar Zwillingsschwestern, aber doch grundverschieden. Als Mona mit Windpocken in Spanien festsitzt, muss Lisa in die Rolle ihrer Schwester schlüpfen, um Mona den Job zu sichern. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in Monas Erzfeind Kai. Ist das eine Liebe ohne Zukunft? Rechte: Sat.1
